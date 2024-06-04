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Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні
Віце-прем'єр Італії наголосив, що «жодна італійська куля чи бомба» не впаде на територію країни-агресорки
фото з відкритих джерел

«Макрон, ти йди і воюй, але не дратуй італійців, які хочуть жити в мирі», – Сальвіні

Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону самому поїхати воювати в Україну. Про це пише Gazzetta Matin.

Маттео Сальвіні звернувся до лідера Франції під час виступу у Барі.

«Я кажу йому: Макрон, ти йди і воюй, але не дратуй італійців, які хочуть жити в мирі. Ніколи жодна італійська куля чи бомба не потрапить у Росію, ми не хочемо Третьої світової війни на нашому порозі», – заявив італійський віце-прем'єр.

Сальвіні наголосив, що італійці ненавидять війну, і підкреслив, що президент республіки є гарантом конституції, яка вимагає відмовитися від війни.

«Я наведу вам приклад війни: якби ми поступилися суверенітетом у військовій сфері Європейському Союзу і мали б єдину європейську оборону, завтра Макрон і такі божевільні, як він, відправлять наших дітей на бійню», – додав він.

Варто додати, що Сальвіні захоплюється російським диктатором та зовсім цього не приховує. Приїхавши до Москви, він хизувався біля Кремля футболкою з зображенням Путіна. Прилетівши, всупереч українським та міжнародним законам, до окупованого російскими військами, анексованого Росією Криму, він заявляв, що Крим має бути визнаним російським, а міжнародні санкції – скасованими.

Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні фото 1
фото з відкритих джерел

«Санкції проти Росії безглузді й шкідливі, - заявив він влітку 2018 року в інтерв’ю телеканалові «Россия 24», - Крапка. Ми готові перейти від слів до справи, але ми в Європі майже одні такі: одні проти всього світу».

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових, які перебувають в облозі російської армії.

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Теги: Маттео Сальвіні Еммануель Макрон Україна війна

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