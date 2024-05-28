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Мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 травня
Температура в Україні вночі 12-17° тепла
фото: Наталія Порощук, «Главком»

У Києві вдень вдень 26-28° тепла

У вівторок, 28 травня, в Україні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с. 

Мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 травня фото 1

Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 15-20°.

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

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Теги: прогноз погоди Україна погода

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