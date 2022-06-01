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  4. Чи допоможуть США з поваленням Путіна: Байден окреслив свою позицію
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    У світі

    Чи допоможуть США з поваленням Путіна: Байден окреслив свою позицію

    США попередили Україну про загрозу ескалації у разі ударів по території РФ - Чи допоможуть США з поваленням Путіна: Байден окреслив свою позицію
    США попередили Україну про загрозу ескалації у разі ударів по території РФ
    фото: Facebook Байдена

    США не бажають війни з Росією

    Вашингтон не прагне домогтися скидання президента РФ Володимира Путіна, а також США не шукають війни між НАТО та Росією. Про це заявив президент США Джо Байден у статті для The New York Times.

    Водночас Байден наголосив, що не схвалює дії Путіна та прагне припинити війну між Росією та Україною.

    «Попри те, що я не згоден з Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його повалення в Москві», – написав американський президент.

    Глава Білого дому додав, що доки Сполучені Штати або їхні союзники не будуть атаковані, Вашингтон не буде безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні атакуючи російські сили.

    «Ми не заохочуємо Україну і не дозволяємо їй завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоби завдати біль Росії», – додав Байден.

    Нагадаємо, в адміністрації Джо Байдена розглядають можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може завдавати ударів на кілька сотень кілометрів. Ракетні системи HIMARS будуть оснащені боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів (49 миль).

    Як повідомлялося, президент Джозеф Байден заявив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

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    Теги: росія Джозеф Байден зброя війна Україна #stoprussia
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    Чи допоможуть США з поваленням Путіна: Байден окреслив свою позицію