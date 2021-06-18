Санкції проти Фірташа і Фукса, прощання з Чапкісом та потоп в Криму. Головні новини 18 червня

«Главком» підготував найголовніші новини за 18 червня

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. В Києві попрощалися з відомим українським хореографом і суддею проєкту «Танці з зірками» Григорієм Чапкісом. В Одеський порт увійшли кораблі НАТО, а у зв’язку із сильними дощами й підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Такими були головні новини 18 червня.

Санкції проти Фірташа і Фукса

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов і додав, що санкції були введені також проти Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.

За словами Данілова, продовжено санкції щодо «всіх суб'єктів, які на сьогодні є наявності в юридичних реєстрах і є ще живими, бо частина людей, щодо яких були санкції, померли».

Прощання з Чапкісом

У п'ятницю, 18 червня, в Києві попрощалися з відомим українським хореографом і суддею проєкту «Танці з зірками» Григорієм Чапкісом. Церемонія пройшла в Національній філармонії України.

Провести Чапкіса в останню путь, крім рідних і близьких, прийшли колега за творчим цехом Влад Яма, естрадний співак Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон. Також на церемонію прощання приїхав президент України Володимир Зеленський.

Так, Яма поклав букет троянд до труни Григорія Миколайовича. Він також розповів, яким був для нього Чапкіс і чим запам'ятався.

Потоп в Криму

У зв’язку із сильними дощами й підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих унаслідок стихійного лиха немає.

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті й Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали сім осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі і вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.

Covid-вакцинація підлітків

Наразі в Україні пріоритетною групою для вакцинації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків.

«Серед вікової структури захворілих на Covid-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків», – цитує Ляшка «Укрінформ».

Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

В Одеський порт увійшли кораблі НАТО

Вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Британський есмінець о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години встав біля 19-го причалу морвокзалу.

«Біля 18-го причалу повинен пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805», – йдеться в повідомленні.

Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту «Булат» і «Патріот».

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця «Куїн Елізабет», що вийшов недавно в кругосвітній похід.

Defender оснащений артилерійською 114-мм установкою Mark 8 Mod, парою 20-мм Mark 15 Phalanx і двома 30-мм «Ерлікон».