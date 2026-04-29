Стало відомо, скільки тонн українського зерна експортувала Росія з початку року

За словами глави МЗС, Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту, ініціюючи нові санкції в ЄС та G7

25 суден здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на окупованих територіях до портів третіх країн

Із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на тимчасово окупованих територіях до портів третіх країн. Більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами глави МЗС, протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 тис. тонн зерна. Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь. Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря – Маріуполя та Бердянська.

«Нам відомо про судна, компанії, власників та інші деталі. Ми бачимо, як Росія намагається уникнути відповідальності, вимикаючи транспондери, підміняючи координати та здійснюючи перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна. Ми не залишимо це поза увагою», – каже він.

Україна послідовно порушує питання закритих морських портів у Чорному та Азовському морях у межах Міжнародної морської організації (IMO). Зокрема, резолюція Асамблеї IMO A.1183(33) від 4 грудня 2023 року закликала держави-члени інформувати свої судна, судновласників, суднових операторів та страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів та проводити розслідування щодо ймовірних порушень цього режиму.

«Крім того, Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна. Наша нація пережила геноцид голодом – Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя», – пояснив Сибіга.

Як зазначив міністр, Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту, ініціюючи нові санкції в ЄС, G7 та інших юрисдикціях проти всіх, хто причетний до цієї крадіжки та незаконної торгівлі. «Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень», – підсумував глава МЗС.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, і суден тіньового флоту РФ.