Україна направила Ізраїлю запит про арешт російського судна з краденим зерном

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На борту судна перебувало 43 765,18 тонн української пшениці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа

Україна направила Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу для арешту російського судна Abinsk та краденого зерна з тимчасово окупованих українських територій, яке він перевозить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Відомство зазначило, що українська сторона ще 23 березня попередила Ізраїль про можливе походження зерна на борту судна та наголосила на неприпустимості таких операцій. Попри отримані запевнення про реакцію, 12-14 квітня судну було дозволено розвантажитися.

За даними МЗС, це судно належить до тіньового флоту РФ, який Москва використовує для продажу крадених ресурсів та фінансування війни.

Офіс Генерального прокурора вже ініціював кримінальне провадження, у межах якого український суд наклав арешт на судно та вантаж. На основі цих матеріалів Київ звернувся до Ізраїлю за правовою допомогою.

«МЗС України очікує, що ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення і задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі ізраїльського МЗС Гідеону Саару після інформації про те, що російський суховантаж зайшов у порт в Хайфі з 43 тис. тонн краденої пшениці на борту. Під час переговорів Сибіга підкреслив, що Росія використовує продаж викрадених продуктів для підтримки своїх воєнних дій. Він наголосив на тому, що міжнародна спільнота не повинна дозволяти таку торгівлю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа, розповіла журналістка проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько.

Суховантаж очікував дозволу зайти в ізраїльський порт з 23 березня. Відповідний дозвіл було надано лише 12 квітня. За наявною інформацією, на борту судна перебуває 43 765,18 тонн пшениці. Зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ, куди його доставили з окупованих українських портів.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України.

