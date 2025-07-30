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Стефанчук пояснив, чому Рада не транслює засідання наживо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стефанчук пояснив, чому Рада не транслює засідання наживо
За словами Стефанчука, представники медіа мають доступ до Верховної Ради
фото: скриншот з відео

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», інформує «Главком».

«Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто», – підкреслив Стефанчук.

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.

«Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих, хто порушує це [правило]. Ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечуємо і забезпечували відкритість, але в балансі з безпекою», – йдеться у заяві. Голова парламенту також підкреслив, що журналісти й надалі мають доступ до сесійної зали і можуть висвітлювати перебіг подій.

Напередодні низка громадських організацій та медіа закликала Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань. Відповідну заяву підписав і «Главком».

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

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Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада

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