Стефанчук пояснив, чому Рада не транслює засідання наживо

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», інформує «Главком».

«Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто», – підкреслив Стефанчук.

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.

«Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих, хто порушує це [правило]. Ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечуємо і забезпечували відкритість, але в балансі з безпекою», – йдеться у заяві. Голова парламенту також підкреслив, що журналісти й надалі мають доступ до сесійної зали і можуть висвітлювати перебіг подій.

Напередодні низка громадських організацій та медіа закликала Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань. Відповідну заяву підписав і «Главком».

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.