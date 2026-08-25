Ющенко заявив про повернення наймолодшого сина до Києва та розкрив його роботу

Віктор Ющенко є батьком п'яти дітей та дідусем п'яти онуків

Син третього президента України Віктора Ющенка Тарас повернувся із-за кордону до Києва. Батько розповів, чим наразі займається хлопець та як допомагає «наближувати перемогу». Як пише «Главком», про це експрезидент розповів у коментарі «Ранок у великому місті».

Наймолодший син Віктора Ющенка Тарас Ющенко навчався у Массачусетському технологічному інституті (США), де здобув навички у сфері інженерії та наукових технологій.

За словами Віктора Ющенка, нині його син працює у Києві на «цікавому» заводі. «Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу», – поділився третій президент.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною та сином Тарасом позує з Михайлом Поплавським (зліва) фото: Facebook

Ющенко має п’ятьох дітей та п’ятьох онуків. Нещодавно вся родина зібралася разом та планує незабаром спільну поїздку. А саме до Хоружівки, що у Сумській області, де народився колишній очільник держави.

Однак наразі Сумщина перебуває під постійними обстрілами. Тож Віктор Ющенко чекає, коли атаки стихнуть, щоб поїхати туди з родиною. «Зараз з’їхались всі діти. Ми обираємо такий день, щоб поменше стріляли, і поїдемо. Всі гуртом! У мене п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, так що це немало», – розповів політик.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко розповів, що його син Тарас навчався в американському університеті. Експрезидент повідомляв, що майбутня спеціальність його сина пов'язана з ракето й літакобудуванням.