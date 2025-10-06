Головна Країна Політика
Рада проголосує за безперервну роботу місцевої влади під час війни: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада проголосує за безперервну роботу місцевої влади під час війни: названо дату
фото з відкритих джерел

Ухвалення постанови дозволить місцеві владі продовжувати працювати

У середу, 8 жовтня, Рада голосуватиме за постанову про безперервну роботу місцевої влади під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Нардеп пояснив, що ухвалення постанови дозволить громадам, мерам і радам офіційно продовжувати працювати, поки вибори неможливі.

Як повідомлялося, вибори в Україні можна провести, якщо президент видасть указ про скасування правового режиму воєнного стану і його підтримає парламент. Як інформує «Главком», про це сказав нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповідав, що парламент працює над підготовкою до виборів. Перед депутатами стоять питання, як голосувати військовим та українцям за кордоном тощо.

