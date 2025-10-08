Рада підтримала законопроєкт про контроль над діяльністю органів місцевої влади

У разі ухвалення законопроєкту Кабмін та голови місцевих адміністрацій зможуть скасовувати рішення місцевих рад через суди

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14048 про запровадження нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 243 народні обранці. Його метою є встановлення ефективної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні, створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів, які претендують на включення до кадрового резерву.

Документ передбачає запровадження системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування та порядку здійснення державного нагляду за такими актами, визначити компетенцію та повноваження відповідних органів державної влади під час забезпечення законності, а також систему формування кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій.

«Прийняття законопроекту сприятиме формуванню професійного кадрового резерву для заміщення посад голів районних державних адміністрацій, підвищенню рівня прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та зміцненню принципів верховенства права, законності та відповідальності органів публічної влади перед суспільством», – зазначила пресслужба Ради.

Нагадаємо, місяць тому парламент відхилив у другому читанні законопроєкт №13150 авторства лідерів монобільшості на чолі з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. 13150 мав дати нове дихання запущеній ще у 2014 році реформі децентралізації, яка застигла на півдорозі. В результаті реформи прокуратура втратила повноваження нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, натомість мали з’явитися префекти, які б відігравали роль представників держави у регіонах. Але інститут префектів так і не запрацював.

Законопроєкт був не першою спробою законодавців запровадити контроль над самодіяльністю органів місцевого самоврядування та їхнім часто досить вільним використанням ресурсів громад. Він своєю чергою прийшов на заміну більш системному законопроєкту №4298, у розробці якого брала участь низка експертів із самоврядування, а подавав його до парламенту той самий Безгін. 4298 пройшов перше читання ще у 2021 році, але далі загруз в обговореннях та був змінений на більш компромісний для місцевого самоврядування і дещо спрощений 13150. Цей документ готувався вже в нових реаліях. Необхідність переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу Україна взяла на себе в рамках євроінтеграційних процесів. Зокрема, це є одним з маркерів програми Ukraine Facility: ціна питання – отримання близько 350 млн євро від Євросоюзу.

Терміни виконання цього індикатора вже спливли, але саме питання з порядку денного не зняте. Тож законопроєкт 13150 був як мінімум спробою задовольнити вимоги європейських партнерів. За основу його було підтримано ще в травні, але «зелене світло» в Раді він так і не побачив. Критики законопроєкту зазначали, що він не передбачав переформатування держадміністрацій в органи префектурного типу, натомість фактично запроваджував державний контроль над органами місцевого самоврядування. А це, на їхню думку, якраз протирічило євроінтеграційним зобов’язанням та Європейській хартії місцевого самоврядування.