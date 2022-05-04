  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Суркіс придумав, як уникати обшуків на кордоні, – журналіст

    Після історії з годинниками Григорій Суркіс відвідує Україну тільки з дипломатичним паспортом - Суркіс придумав, як уникати обшуків на кордоні, – журналіст
    Після історії з годинниками Григорій Суркіс відвідує Україну тільки з дипломатичним паспортом
    фото: file.liga.net

    Народний депутат Григорій Суркіс, який виїхав за кордон ще у лютому, час від часу відвідує Україну

    Суркіс придумав, як уникати обшуків на кордоні, – журналіст

    Народний депутат Григорій Суркіс, який виїхав за кордон ще у лютому, час від часу відвідує Україну

    Григорій Суркіс в’їжджає на територію України винятково з дипломатичним паспортом. Про це написав на Facebook журналіст Михайло Ткач.

    Журналіст зазначив, що, за інформацією його джерел, колишній нардеп від ОПЗЖ, а тепер член депутатської групи «Платформа за життя та мир» 1 травня повернувся до України з території Польщі через прикордонний пункт Краковець. 4 травня через той же самий пункт Григорій Суркіс виїхав назад до Польщі.

    За словами Ткача, обидва рази Суркіс перетинав кордон із дипломатичним паспортом.

    Як зазначив журналіст, нардеп використовує дипломатичний документ, бо той «забороняє огляд подорожуючого і позбавляє черг».

    Нагадаємо, що Григорій Суркіс та його молодший брат, президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс виїхали з України ще 26 лютого.

    Перетинали кордон вони у прикордонному пункті «Вилок» в Берегівському районі Закарпаття. Готівкові кошти на українському кордоні Суркіси не декларували, але на угорському митному пункті оформили $17,6 млн.

    Після цього як мінімум старший Суркіс кілька разів повертався до України.

    Так, 22 квітня видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах написало, що Григорій Суркіс був затриманий на прикордонному пункті пропуску Краковець, коли намагався вивезти 13 годинників через «зелений коридор». Годинники нібито не були зазначені у декларації.

    Теги: Григорій Суркіс паспорт Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суркіс придумав, як уникати обшуків на кордоні, – журналіст