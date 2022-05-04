Після історії з годинниками Григорій Суркіс відвідує Україну тільки з дипломатичним паспортом

Народний депутат Григорій Суркіс, який виїхав за кордон ще у лютому, час від часу відвідує Україну

Суркіс придумав, як уникати обшуків на кордоні, – журналіст

Народний депутат Григорій Суркіс, який виїхав за кордон ще у лютому, час від часу відвідує Україну

Григорій Суркіс в’їжджає на територію України винятково з дипломатичним паспортом. Про це написав на Facebook журналіст Михайло Ткач.

Журналіст зазначив, що, за інформацією його джерел, колишній нардеп від ОПЗЖ, а тепер член депутатської групи «Платформа за життя та мир» 1 травня повернувся до України з території Польщі через прикордонний пункт Краковець. 4 травня через той же самий пункт Григорій Суркіс виїхав назад до Польщі.

За словами Ткача, обидва рази Суркіс перетинав кордон із дипломатичним паспортом.

Як зазначив журналіст, нардеп використовує дипломатичний документ, бо той «забороняє огляд подорожуючого і позбавляє черг».

Нагадаємо, що Григорій Суркіс та його молодший брат, президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс виїхали з України ще 26 лютого.

Перетинали кордон вони у прикордонному пункті «Вилок» в Берегівському районі Закарпаття. Готівкові кошти на українському кордоні Суркіси не декларували, але на угорському митному пункті оформили $17,6 млн.

Після цього як мінімум старший Суркіс кілька разів повертався до України.

Так, 22 квітня видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах написало, що Григорій Суркіс був затриманий на прикордонному пункті пропуску Краковець, коли намагався вивезти 13 годинників через «зелений коридор». Годинники нібито не були зазначені у декларації.