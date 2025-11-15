Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
колаж: glavcom.ua

Лише Орбан на тлі корупційного скандалу закликав не підтримувати Україну

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що західні партнери позитивно оцінили дії влади на тлі корупційного скандалу в українській енергетиці. Про це він сказав в інтервʼю «Укрінформу», пише «Главком».

За словами Качки, реакція партнерів України «повністю збіглася з нашою реакцією на цей скандал».

«Ми чітко побачили, що оцінка дій української влади у відповідь на цю кризу з боку західних партнерів є позитивною», – сказав він, додавши, що Київ розраховує на допомогу європейських інституцій і «колег з інших урядів» у вирішенні проблеми.

Віцепремʼєр окремо сказав, що лише угорський премʼєр Віктор Орбан на тлі корупційного скандалу закликав не підтримувати Україну.

«Це саме те, на чому наголошувалось і у звіті Єврокомісії про розширення, у попередніх робочих звітах, і документах, а також пріоритетах, які є в переговорному процесі. Тому на сам переговорний процес цей скандал не вплине», – додав він.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до працівників «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко, Людмили Зоріної та Ігоря Фурсенка на псевдо Рьошик.

Читайте також:

Теги: Енергоатом скандал євроінтеграція Тарас Качка Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
26 жовтня, 01:46
Politico: ЄС готує альтернативу замороженим російським активам для Києва
Європа розглядає спільний борг для підтримки України після відмови Бельгії
27 жовтня, 14:30
За словами Цезарія Томчика, європейська «стіна дронів» може доповнити польську систему в майбутньому
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
4 листопада, 11:16
Комісарка ЄС Марта Кос запропонувала перехідний термін для нових держав-членів
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
4 листопада, 19:24
Єврокомісія вважає, що Україна досягла значного прогресу за останні роки
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
4 листопада, 07:16
НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації у сфері енергетики
Операція «Мідас»: опублікувано список пісень, які слухали фігуранти плівок НАБУ
12 листопада, 16:48
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Урядова постанова вдосконалює процеси проведення ревізій та перевірок закупівель в межах інструменту Ukraine Facility
Уряд розширив повноваження Держаудитслужби під час перевірок витрат європейських коштів
13 листопада, 21:38
Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
3 листопада, 18:55

Політика

Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua