Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів

Лише Орбан на тлі корупційного скандалу закликав не підтримувати Україну

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що західні партнери позитивно оцінили дії влади на тлі корупційного скандалу в українській енергетиці. Про це він сказав в інтервʼю «Укрінформу», пише «Главком».

За словами Качки, реакція партнерів України «повністю збіглася з нашою реакцією на цей скандал».

«Ми чітко побачили, що оцінка дій української влади у відповідь на цю кризу з боку західних партнерів є позитивною», – сказав він, додавши, що Київ розраховує на допомогу європейських інституцій і «колег з інших урядів» у вирішенні проблеми.

Віцепремʼєр окремо сказав, що лише угорський премʼєр Віктор Орбан на тлі корупційного скандалу закликав не підтримувати Україну.

«Це саме те, на чому наголошувалось і у звіті Єврокомісії про розширення, у попередніх робочих звітах, і документах, а також пріоритетах, які є в переговорному процесі. Тому на сам переговорний процес цей скандал не вплине», – додав він.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до працівників «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко, Людмили Зоріної та Ігоря Фурсенка на псевдо Рьошик.