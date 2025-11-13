Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина

За словами глави уряду, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників

Рішення було ухвалено через оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор газотранспортної системи» офіційно зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Кабінету міністрів Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, рішення було ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», – пояснила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Передусім відбудеться їхній аудит. За словами Свириденко, уряд доручив наглядовим радам компаній перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».