Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина
За словами глави уряду, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Рішення було ухвалено через оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор газотранспортної системи» офіційно зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Кабінету міністрів Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, рішення було ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», – пояснила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Передусім відбудеться їхній аудит. За словами Свириденко, уряд доручив наглядовим радам компаній перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».

корупція в Україні Операція «Мідас» Кабмін Юлія Свириденко

