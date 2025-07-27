Свириденко прокоментувала перший тиждень роботи нового Кабміну (відео)

Свириденко зауважила, що цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що минув тиждень від початку роботи нового уряду. За її словами, було визначено чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова. Про це Свириденко написала в Telegram, інформує «Главком».

«Протезування – сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Наше завдання – зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics – приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези», – наголосила прем’єр-міністерка.

Свириденко зауважила, що цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів: «Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань».

Також прем’єр-міністерка підкреслила, що Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки.

«Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах. В економіці – ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу», – підкреслила Свириденко.

Зокрема, за словами Свириденко, уряд починає аудит усіх державних видатків. Планується значне скорочення бюрократичних процедур.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.