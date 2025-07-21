У Кабміні відбулися кадрові зміни: перелік

Визначено Тараса Мельничука постійним представником Кабміну у Верховній Раді України

Кабінет міністрів України провів нові перестановки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Призначено:

Мар’євича Костянтина Михайловича Державним секретарем Кабміну;

Ярему Олександра Йосиповича першим заступником Державного секретаря Кабміну.

Також визначено Мельничука Тараса Петровича постійним представником Кабміну у Верховній Раді України.

Звільнено:

Шейка Юрія Євгеновича з посади першого заступника Міністра енергетики України;

Кучерявенка Миколу Петровича з посади першого заступника Міністра юстиції України;

Терещенко Світлану Ігорівну з посади заступника Міністра юстиції України;

Ярему Олександра Йосиповича з посади Державного секретаря Кабміну;

Мар’євича Костянтина Михайловича з посади першого заступника Державного секретаря Кабміну.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.