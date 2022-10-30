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Світовий конґрес українців закликав світ заморожувати російські активи

Альона Боженко
glavcom.ua
Світовий конґрес українців закликав світ заморожувати російські активи
Світовий конґрес українців закликає заморожувати активи РФ
фото ілюстративне

На сьогодні Канада є єдиною країною, яка прийняла законодавство, що дозволяє заморожувати активи росіян

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав світові уряди заморожувати російські активи, а також створювати законодавчу базу, яка дозволить одразу ж конфіскувати їх. Про це повідомив президент Світового конґресу українців Павло Ґрод в ефірі студії 1+1, передає пресслужба СКУ.

«Ми закликали і продовжуємо закликати світові уряди не лише заморожували російські активи, але також, щоб вони створювати законодавчу базу, яка дозволить одразу ж конфіскувати ці російські активи», – сказав він.

За словами Ґрода, на сьогодні Канада є єдиною країною, яка прийняла законодавство, що дозволяє заморожувати активи, що ними володіють росіяни. Йдеться про цілу низку заходів, у тому числі дворічну заборону на купівлю житла, а також право на конфіскацію та продаж активів росіян, відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

«Понад 250 мільйонів доларів російських активів ми бачимо тільки в Канаді, з того, що нам відомо. Тоді як на світовому рівні – це тисячі мільярдів доларів, які росіяни, російські олігархи вкрали у своїх громадян, і ми мусимо  за цими активами слідкувати –  створювати адвокаційний та політичний тиск», – наголосив Павло Ґрод.

Ґрод також звернувся із закликом підтримати кампанію CКУ Unite With Ukraine «Зима близько».

«Зима близько – тому ми всім світом збираємо кошти на забезпечення всім необхідним спорядженням  захисників України. Ми нещодавно повернулися з провінції Альберти, яка пожертвувала нам 10 мільйонів доларів на цю кампанію, і ми закликаємо всі провінції та уряди держав підтримувати захисників України та відгукнутися на наш заклик», – сказав пан Ґрод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Також 21 жовтня було оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ. Відтак рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку.

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Теги: росіяни олігархи санкції

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