Світовий конґрес українців закликав світ заморожувати російські активи

На сьогодні Канада є єдиною країною, яка прийняла законодавство, що дозволяє заморожувати активи росіян

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав світові уряди заморожувати російські активи, а також створювати законодавчу базу, яка дозволить одразу ж конфіскувати їх. Про це повідомив президент Світового конґресу українців Павло Ґрод в ефірі студії 1+1, передає пресслужба СКУ.

«Ми закликали і продовжуємо закликати світові уряди не лише заморожували російські активи, але також, щоб вони створювати законодавчу базу, яка дозволить одразу ж конфіскувати ці російські активи», – сказав він.

За словами Ґрода, на сьогодні Канада є єдиною країною, яка прийняла законодавство, що дозволяє заморожувати активи, що ними володіють росіяни. Йдеться про цілу низку заходів, у тому числі дворічну заборону на купівлю житла, а також право на конфіскацію та продаж активів росіян, відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

«Понад 250 мільйонів доларів російських активів ми бачимо тільки в Канаді, з того, що нам відомо. Тоді як на світовому рівні – це тисячі мільярдів доларів, які росіяни, російські олігархи вкрали у своїх громадян, і ми мусимо за цими активами слідкувати – створювати адвокаційний та політичний тиск», – наголосив Павло Ґрод.

Ґрод також звернувся із закликом підтримати кампанію CКУ Unite With Ukraine «Зима близько».

«Зима близько – тому ми всім світом збираємо кошти на забезпечення всім необхідним спорядженням захисників України. Ми нещодавно повернулися з провінції Альберти, яка пожертвувала нам 10 мільйонів доларів на цю кампанію, і ми закликаємо всі провінції та уряди держав підтримувати захисників України та відгукнутися на наш заклик», – сказав пан Ґрод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Також 21 жовтня було оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ. Відтак рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку.