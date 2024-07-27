Головна Світ Політика
search button user button menu button

Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У Росії почали боятися Гарріс
фото з відкритих джерел

Росіяни бояться несподіваних поворотів у боротьбі за президентство у США 

 Неочікуване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс, стало серйозним ударом для багатьох представників російської еліти, які уважно слідкують за розвитком відносин між Москвою та Заходом. Про це повідомляє The Washington Post.

За оцінкою аналітиків і російських чиновників, Байден у разі участі у перегонах міг створити для республіканців підґрунтя для можливого переобрання Дональда Трампа, що відкрило б Кремлю вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні на умовах Росії. Тетяна Станова, засновниця російської політичної консалтингової компанії R.Politik, зазначила, що ймовірна перемога Гарріс у президентських виборах стане великим розчаруванням для Кремля, оскільки «всі можливості для переговорів закриються».

Російська еліта вважає, що Трамп, завдяки своїй прихильності до авторитетних лідерів, включаючи Володимира Путіна, а також критичному ставленню до ЄС і НАТО, міг би сприяти легшому досягненню компромісу щодо України. Трамп неодноразово стверджував, що міг би завершити війну в Україні «за один день», що, на думку Кремля, могло б призвести до поступок з боку Києва.

На відміну від Байдена, який, попри значну військову та фінансову підтримку Україні, розглядається як передбачуваний та обережний гравець, Камала Гарріс є менш відомою в Росії й викликає у російської еліти значну тривогу.

Видання також зауважує, що відмова Байдена від участі у виборах стала вже другим неприємним сюрпризом для Росії у західній політиці після поразки на французьких парламентських виборах правого «Національного об'єднання» , яке підтримувала Москва.

За даними опитувань, підтримка Дональда Трампа і Камали Гарріс серед американських виборців практично рівна, з незначною перевагою Трампа (47%) над Гарріс (46%).

Читайте також:

Теги: Україна Камала Гарріс Дональд Трамп Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Орбан так чекає на повернення до Білого дому колишнього американського президента Дональда Трампа, що вже зараз готовий просувати далі, так звану, «угорську миротворчу місію»»
Орбан продовжує боротися за капітуляцію України
23 липня, 06:37
Україна і Румунія нарешті почали дивитись один на одного так, як це повинні робити справжні сусіди
Україна – Румунія: приречені на стратегічне партнерство? Погляд з Бухареста Сусіди
23 липня, 10:05
Поховали нацгвардійця у рідному селищі Гути
Завжди першим йшов у бій. Згадаймо Романа Угровецького
29 червня, 09:00
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36
Солдат Олександр Сергійович Бельченко, позивний Бєля, загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року
Загинув під час вуличних боїв за Маріуполь. Згадаймо Олександра Бельченка
5 липня, 09:00
БпЛА «Ланцет» було збито в Донецькій області
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
4 липня, 18:00
Захід завжди надавав пропорційну відповідь на те, що робила Росія
«Захід стає гнучкішим». Європейський експерт оцінив перспективу надсилання сил НАТО в Україну
7 липня, 13:59
Нідерланди вирішили надати допомогу українським криміналістам
Україна отримає від європейського союзника криміналістичну лабораторію
8 липня, 07:45
Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 аваційних ударів із використанням 103 КАБів
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
14 липня, 00:00

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9830
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9038
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8700
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua