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Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)
Україна повернула 14 вересня 103-х військовослужбовців
фото: Патронатної служби «Азову»

Загалом у рамках цього обміну вдалося повернути 103-х військовослужбовців

Сьогодні, 14 вересня, 23 «азовців» повернулися в Україну з російського полону. Про це повідомляє патронатна служба «Азову».

«Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!», – йдеться у повідомленні.

Загалом у рамках цього обміну вдалося повернути 103-х військовослужбовців, які були в російському полоні.

Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео) фото 1
фото: Патронатна служба «Азову»

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

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Теги: обмін обмін полоненими полон Азов Азовсталь Україна війна росія

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