Хто має відповідати за війну? Депутат Бундестагу дав пораду росіянам

Німецький політик: Навіть коли в РФ буде новий режим, навіть демократичний, там все одно буде багато роботи

«Це відповідальність усіх росіян за війну, яку веде їхня країна. Це історична відповідальність, яку, наприклад, ми, німці, несемо за історичні злочини, скоєні Німеччиною в минулому»

Всі бачать значну підтримку російським населення режиму, який є в Росії. Тож це відповідальність усіх росіян за війну, і їм доведеться її успадкувати. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

За його словами, це історична відповідальність, яку, наприклад, німці, несуть за історичні злочини, скоєні Німеччиною в минулому.

«Я особисто несу цю відповідальність, хоча це сталося два покоління до мене. І хоча я політично далекий від нацистської ідеології, це – історична відповідальність, яку ми успадкували, і яку ми повинні взяти на себе як країна. Те саме стосується і Росії. І для цього доведеться докласти чимало зусиль», – наголосив політик.

Вагенер додав, що навіть коли в РФ буде новий режим, навіть демократичний, там все одно буде багато роботи.

«Але виходячи зі стратегічних інтересів ми також повинні підтримувати в Росії тих, хто готовий будувати у Росії ліберальну демократію. Хоча їх не так багато, і вони не такі сильні», – акцентував увагу депутат.

Також Робін Вагенер прокоментував заяви звільнених російських в'язнів, які під час першої пресконференції у Німеччині відразу стали вимагати помʼякшення антиросійських санкцій, бо, мовляв, страждають звичайні люди.

«Я не бачу наразі жодної підстави чи приводу для послаблення санкцій. Навпаки, ми повинні говорити про посилення санкцій, заповнення будь-яких прогалин, які існують, а також про дипломатичну роботу з третіми країнами щодо обходу ними санкцій, щоб розв'язувати цю проблему, тому що санкції є важливою частиною нашої відповіді на російську агресію», – пояснив депутат.

Політик зазначив, що це також і позиція, яку чітко висловив Бундестаг, і це те, що «звичайні люди в Росії повинні відчувати». «Саме так і працюють санкції, і це відбувається, бо в цьому і смисл», – уточнив Вагенер.

Політик вкотре запевнив, що наразі не бачить жодного варіанту для зняття санкцій.

Нагадаємо, російський опозиційний політик та публіцист Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ. Російський політик заявив, що санкції проти чиновників мають бути персональними, і нагадав слова Бориса Нємцова: «Країну не чіпайте – негідників карайте».

Як повідомлялося, 1 серпня пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. РФ у рамках угоди передала країнам Заходу 16 осіб.

До слова, посли ЄС схвалили новий механізм санкцій проти Росії.