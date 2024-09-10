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Кремль відреагував на масовану атаку дронів на міста РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кремль відреагував на масовану атаку дронів на міста РФ
фото: ЕРА

На думку Пєскова, Росія повинна продовжувати війну проти України, «щоб убезпечити себе від атак дронів»

Російська влада звинуватила Україну в організації масованих атак безпілотників на міста РФ. У цьому начебто «суть нинішньої української влади». Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 10 вересня.

«Ніяк не можна асоціювати нічні удари по житлових кварталах, київський режим продовжує демонструвати свою сутність. Це вороги», – сказав він.

На думку Пєскова, Росія повинна продовжувати війну проти України, «щоб убезпечити себе від таких проявів». При цьому речник Кремля промовчав про той факт, що до 24 лютого 2022 року жодних атак дронів на міста Росії не було.

Також він заперечив наявність чітких домовленостей з Україною щодо обмежень ударів по об'єктах енергетики перед вторгненням ЗСУ до Курської області.

«Жодних чітких домовленостей не було – це перше. Зараз важко уявити собі можливе досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня одразу десять областей Росії зазнали атаки дронів. Усього російська протиповітряна оборона нібито знищила 144 українських БпЛА. Такі дані наводить міноборони РФ. Найбільше дісталося Брянській, Московській, Курській та Тульській областям. 

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 144 українські БПЛА літакового типу. 72 БПЛА над територією Брянської області, 20 – над територією Московської області, 14 – над територією Курської області, 13 – над територією Тульської області, 8 – над територією Тульської області; 8 – над територією Білгородської області, 7 – над територією Калузької області, 5 – над територією Воронезької області, 4 – над територією Липецької області та 1 над територією Орловської області», – йдеться в повідомленні.

При цьому робота всіх московських аеропортів була призупинена. Запроваджувався план «Ковер», літаки не приймали на посадку та заморозили зліт.

До слова, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу сьогодні заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території. Його заяву цитують росЗМІ. Також Шойгу заявив. що під час операції у Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію, але їм це не вдалося».

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Теги: росія влада Дмитро Пєсков росіяни

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