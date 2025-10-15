Головна Країна Політика
Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури
Тетяна Бережна має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури
фото: berezhna.tetyana/Facebook

Тетяна Бережна – юристка та адвокатка за фахом

У середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Тетяна Бережна наразі має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури.

Тетяна Бережна – юристка та адвокатка за фахом. Із 2022 року обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко. Крім того, вона виконувала обов’язки генеральної комісарки від України на ЕКСПО-2025 в Осаці (Японія), відповідала за представлення країни та реалізацію національного павільйону.

Зауважимо, у липні уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення було, аби розблокувати роботу міністерства. 

За словами Юлії Свириденко, у період трансформації для Міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено «досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами».

