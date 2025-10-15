Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури

Тетяна Бережна – юристка та адвокатка за фахом

У середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Тетяна Бережна наразі має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури.

Тетяна Бережна – юристка та адвокатка за фахом. Із 2022 року обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко. Крім того, вона виконувала обов’язки генеральної комісарки від України на ЕКСПО-2025 в Осаці (Японія), відповідала за представлення країни та реалізацію національного павільйону.

Зауважимо, у липні уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення було, аби розблокувати роботу міністерства.

За словами Юлії Свириденко, у період трансформації для Міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено «досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами».