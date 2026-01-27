Юлію Тимошенко заочно заарештовано у РФ

У липні 2024 року російська влада оголосила Тимошенко в міжнародний розшук

У Росії лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко заочно заарештували у справі про нібито військові «фейки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокуратуру РФ.

За версією слідства, Тимошенко, «керуючись мотивами політичної, ідеологічної ненависті та ворожнечі щодо російських військовослужбовців, підготувала і розмістила на своїй сторінці в одній із соціальних мереж публікацію, яка містила завідомо «неправдиві» відомості про причетність військовослужбовців ЗС РФ до вбивств мирних жителів у містах Буча та Ірпінь».

У липні 2024 року російська влада оголосила Тимошенко в міжнародний розшук. Кримінальну справу направлено для розгляду до Басманного районного суду.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.