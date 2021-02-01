Глава фракції «Слуга народу» не виключає коаліції з «Батьківщиною»

«Все можливо в країні», – сказав Арахамія

Глава парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією партії «Батьківщина» у Верховній Раді.

Про це Арахамія заявив у коментарі журналістам.

«З приводу коаліції ми (з лідером «Батьківщини»Юлією Тимошенко, – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні», – сказав Арахамія.

Що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією або групою, то це, за словами глави фракції «Слуга народу», – «відкритий діалог».

Арахамія підкреслив, що «Слуга народу», як монобільшість, ніколи не працювала «в режимі коаліції» і це може бути незвично, «тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним».

Зазначимо, на брифінгу в понеділок Тимошенко, відповідаючи на питання про можливе створення коаліції з фракцією «Слуга народу» і депутатською групою «Довіра» сказала: «Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення ... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь».

Нагадаємо, 29 січня президент Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

Згодом Тимошенко відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського.

Джерело: Інтерфакс-Україна