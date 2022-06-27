  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)
рус
    Політика

    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)

    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)
    фото: Facebook / Юлія Тимошенко

    Лідерка «Батьківщини» відвідала Німеччину в рамках саміту G7

    Юлія Тимошенко виступила на форум G7 у Німеччині. Про це лідерка ВО «Батьківщина» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Виступаючи на форумі, закликала до спільної перемоги вільного світу над кривавим режимом Путіна та створення нового світового порядку, включаючи спільну систему непереможного безпекового захисту», – написала політикиня.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)
    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)
    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)
    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)

    Тимошенко зазначила, що G7 – це шлях до створення широкої, відкритої, доступної єдності вільних народів світу.

    Також лідерка «Батьківщини» зустрілася з Генеральним Секретарем Міжнародного демократичного союзу Крістіаном Каттнером та депутатом Бундестагу Тільманом Кубаном.

    «Дала інтерв’ю німецькому телеканалу RTL. На черзі – зустріч із Головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофером Хойзгеном», – написала Тимошенко.

    Раніше Тимошенко здивувала позицією щодо Стамбульської конвенції (відео).

    Також Тимошенко побувала в Польщі та закликала українців їхати додому (фото).

    Теги: росія Юлія Тимошенко Батьківщина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)