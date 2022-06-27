Тимошенко розповіла, навіщо поїхала у Німеччину (фото)

Лідерка «Батьківщини» відвідала Німеччину в рамках саміту G7

Юлія Тимошенко виступила на форум G7 у Німеччині. Про це лідерка ВО «Батьківщина» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Виступаючи на форумі, закликала до спільної перемоги вільного світу над кривавим режимом Путіна та створення нового світового порядку, включаючи спільну систему непереможного безпекового захисту», – написала політикиня.

Тимошенко зазначила, що G7 – це шлях до створення широкої, відкритої, доступної єдності вільних народів світу.

Також лідерка «Батьківщини» зустрілася з Генеральним Секретарем Міжнародного демократичного союзу Крістіаном Каттнером та депутатом Бундестагу Тільманом Кубаном.

«Дала інтерв’ю німецькому телеканалу RTL. На черзі – зустріч із Головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофером Хойзгеном», – написала Тимошенко.

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