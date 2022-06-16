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  4. Тимошенко провела смішну рекламу ковбаси (відео)
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    Суспільство

    Тимошенко провела смішну рекламу ковбаси (відео)

    Тимошенко провела смішну рекламу ковбаси (відео)
    фото: скріншот з відео

    Тимошенко «поставила денацифікацію на конвеєр»

    Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час візиту до Черкас відзначила ковбасну з назвами «Бандерівська» та «Смерть москалям». У своєму Facebook вона опублікувала відео.

    На відео політикиня розглядає ковбасні вироби. Зазначимо, що виробником ковбасної продукції на Черкащині є ТОВ «Хлібний дім-Україна». Фірма належить родині лідера партії на Черкащині Юрія Тренкіна. На відео він поруч з Тимошенко.

    «Не буде більше «московської», буде – «бандерівська» і «Смерть…. ворогам. Черкаська «Батьківщина» поставила денацифікацію на конвеєр», – написала Тимошенко.

    Раніше Юлія Тимошенко зробила дружину Насірова депутаткою.

    Крім того Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків.

    Теги: росія Юлія Тимошенко Батьківщина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Тимошенко провела смішну рекламу ковбаси (відео)