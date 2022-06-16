Тимошенко провела смішну рекламу ковбаси (відео)

Тимошенко «поставила денацифікацію на конвеєр»

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час візиту до Черкас відзначила ковбасну з назвами «Бандерівська» та «Смерть москалям». У своєму Facebook вона опублікувала відео.

На відео політикиня розглядає ковбасні вироби. Зазначимо, що виробником ковбасної продукції на Черкащині є ТОВ «Хлібний дім-Україна». Фірма належить родині лідера партії на Черкащині Юрія Тренкіна. На відео він поруч з Тимошенко.

«Не буде більше «московської», буде – «бандерівська» і «Смерть…. ворогам. Черкаська «Батьківщина» поставила денацифікацію на конвеєр», – написала Тимошенко.

Раніше Юлія Тимошенко зробила дружину Насірова депутаткою.

Крім того Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків.