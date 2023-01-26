Тайський вояж Тищенка: як українці жартують над «відрядженням» нардепа

Соцмережі вибухнули мемами про депутата зі «Слуги народу»

«Відрядження» народного депутата Миколи Тищенка у Таїланд викликало бурхливе обговорення громадськості. Соцмережі не забарилися з реакцією на «тайський вояж» нардепа й поглузували над його «титанічною роботою».

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Тищенко втрапив у новий скандал, тож став героєм мемів: українці жартують із того, як депутат відтепер «обороняє» Таїланд та навіть обзавівся там новою сім'єю. Крім того, йому вручили віртуальну медаль.

Також українці понасміхалися з «небезпечності» роботи Тищенка та причин його поїздки у Таїланд. Користувачі мережі відреагували на відвідини з гумором.

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Цікаво, що зустріч Тищенка з українською діаспорою запланували провести не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

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Як відомо, нардепа мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад: «слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

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Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.