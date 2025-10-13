Головна Світ Політика
Трамп прилетів до Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп прилетів до Ізраїлю
фото: скриншот з відео

Трамп виступить перед кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх

Літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Очікується, що Трамп виступить перед кнесетом (законодавчий орган держави Ізраїль, його однопалатний парламент, – «Главком»), а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Трампа в аеропорту зустрічають прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною, спецпосланець президента США Стів Віткофф, радник президента Джаред Кушнер з дружиною, а також дочка президента Іванка Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися». Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. Інформації про стан заручників наразі немає.

