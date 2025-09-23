Трамп побив власний рекорд тривалості виступів в ООН

Трамп побив свій власний рекорд 42-хвилинної промови в ООН у 2017 році

Президент США Дональд Трамп побив власний рекорд за тривалістю виступу в ООН, але не став найдовшим оратором в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Виступ Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН тривав понад 55 хвилин, але він все ще не є найдовшим оратором. Він побив свій власний рекорд 42-хвилинної промови в ООН у 2017 році. Його промова у 2018 році тривала 35 хвилин, а промова роком пізніше – на дві хвилини довше.

Це означає, що рекорд найдовшої промови на Генеральній Асамблеї ООН все ще належить ексочільнику Куби Фіделю Кастро, чия промова 1960 року тривала понад чотири години.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. «Я не проти виголосити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Можу тільки сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, потрапив у велику халепу», – сказав він.

Також президент США Дональд Трамп пожартував про зламаний ескалатор і несправний телесуфлер на Генасамблеї ООН.