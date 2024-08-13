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Тендери за завищеними цінами: посадовці Дніпровської міськради отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тендери за завищеними цінами: посадовці Дніпровської міськради отримали підозри
Суд обрав організатору та виконавцю запобіжний захід у виді застави розміром 2 млн грн
фото: Telegram/БЕБ

Посадовці міськради закупили обладнання для тероборонців Дніпра за значно завищеними цінами

Детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозри чотирьом службовцям Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів, що були виділені на фінансування програми тероборони на 2022-2026 роки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, директор одного з департаментів міськради зорганізував групу, до складу якої увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступниця одного з відділів.

«Учасники організованої групи під час виконання затвердженої програми по територіальній обороні здійснювали закупівлю військового обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей (монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо) за завідомо умисно завищеними цінами. Сума наразі встановлених збитків бюджету складає понад 10 млн грн. Вона підтверджена судовими товарознавчими та економічними експертизами», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, один із тендерів на закупівлю приладів нічного бачення та тепловізорів вартістю 20 млн грн був оголошений без відповідного аналізу ринку. Переможцем було обрано єдину компанію, що брала участь у тендері, з якою було укладено відповідний договір. Проаналізувавши цей тендер, детективи БЕБ встановили, що постачальник закупив прилади нічного бачення та тепловізори в іншої компанії з націнкою понад 5,3 млн грн (ціна обладнання завищена на 25% від ринкової вартості).

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фото: Telegram/БЕБ

Наразі детективи БЕБ повідомили про підозру чотирьом службовим особам Дніпровської міської ради у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Крім того, суд обрав організатору та виконавцю запобіжний захід у виді застави розміром 2 млн грн, їх пособникам – домашній арешт у нічний час.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

До слова, одеські правоохоронці викрили посадовців міської ради, які організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлях для українських військових.

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Теги: Дніпро міськрада тероборона держзакупівлі тендер Бюро економічної безпеки України корупція в Україні

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