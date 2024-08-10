Безпілотник атакував базу США в Сирії – Reuters

США розслідують атаку, поки деталі залишаються невідомими

Військові сили США, розташовані на північному сході Сирії, знову опинилися під ворожим вогнем. Цього разу атаку було здійснено за допомогою безпілотника. Попередні повідомлення, отримані від анонімного американського чиновника, вказують на відсутність постраждалих серед військовослужбовців США. Про це повідомляє Reuters.

Проте, медичне обстеження триває, щоб остаточно виключити можливість будь-яких травм. Одночасно військові експерти проводять ретельну оцінку завданих збитків.

«Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків» , – сказав посадовець США журналістам на умовах анонімності.

Зазначаться, що напад стався в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, очолюваної Штатами.

Наразі подробиці нападу, включаючи походження безпілотника та відповідальних за атаку, залишаються невідомими. Американські військові та розвідувальні служби активно працюють над встановленням цих деталей.

Нагадаємо, бойовики атакували військову базу США в Сирії.