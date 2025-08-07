ДБР розслідує обставини смерті мобілізованого закарпатця

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що Україна начебто відмовляється розслідувати обставини смерті Йосипа Шебештеня

Державне бюро розслідувань закликає не маніпулювати заявами щодо розслідування обставин смерті громадянина Україна та етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Раніше такі повідомлення поширювала угорська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження відбулася судово-медична експертиза, допити свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Результати перевірки не виявили будь-яких ознак насильницької смерті. Розслідування триває.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. Згодом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

Як повідомлялося, Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого закарпатця, який мав подвійне громадянство. Україна висловила рішучий протест проти дій Угорщини, яка запровадила санкції щодо трьох українських генералів.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

До слова, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи.