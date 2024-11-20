Власник Telegram-каналу «Джокер» міг незаконно знятися з військового обліку – ЗМІ

Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон

16 липня Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового обліку

Власник Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець, який під час парламентських виборів у 2019 році мав 153-й номер у виборчих списках партії «Слуга народу», знявся з військового обліку, будучи за кордоном. Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Зазначається, що Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон. До червня 2024 року 29-річний Кравець виїжджав за кордон п'ять разів, а в період с червня по жовтень – ще тричі. Остання поїздка відбулася з 22 вересня по 3 жовтня.

За словами самого Кравця, спершу він виїздив за кордон через систему «Шлях», ймовірно, як волонтер. Потім підставою для виїзду з України став «білий квиток». Щоразу, за його словами, він їздив купувати дрони.

16 липня Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового обліку. Як зазначають журналісти, підпис власника Telegram-каналу на документі щодо ознайомлення з рішенням ТЦК стоїть тим самим числом. Однак, за даними редакції, в період з 20 червня до 20 липня Кравець перебував за кордоном.

Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового обліку фото: hromadske

Відмітка на документі РТЦК про те, що Кравець ознайомлений із рішенням Голосіївської ВЛК з нібито його підписом фото: hromadske

Як стверджують розслідувачі, підпис на документі ТЦК нібито відмінний від підпису Кравця на договорі про купівлю квартири у Дніпрі на початку 2023 року. Сам він заявив, що нібито не купував цієї квартири, а його підпис підробили.

Під час останньої поїздки за кордон 22 вересня Кравця помітили у паризькому аеропорті в компанії 23-річної блогерки Уляни Мельник. А в Парижі вони проживали у п'ятизірковому готелі Shangri-La Paris, де ніч коштує від $2 тис. до $6,5 тис.

29 вересня Кравець та його дівчина прибули заселились у п’ятизірковий готель Shangri-La Paris фото: hromadske

Кравець разом із дівчиною були помічені в Парижі фото: hromadske

Вже 23 жовтня Кравець разом із дівчиною були помічені в Парижі біля бутиків Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton. Ввечері гуляли містом, а потім вирушили до Відня.

Натомість вже у Відні Кравець був помічений 26 вересня в барі готелю Ritz в компанії колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана та київського бізнесмена Сеяра Куршутова. Куршутов у 2021 році потрапив до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони за контрабанду, а у вересні 2022 року був позбавлений українського громадянства.

Окрім цього, в російських базах є паспорт громадянина РФ та податковий номер з особистими даними Куршутова. Однак сам бізнесмен заперечує наявність громадянства РФ та каже, що паспорт несправжній.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.