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Телеграм-канал «Джокер» заблоковано за поширення особистих даних

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Телеграм-канал «Джокер» заблоковано за поширення особистих даних
Причиною блокування каналу називають «розповсюдження особистої інформації осіб без згоди»
фото з відкритих джерел

«Джокер» відомий компліментарними публікаціями на адресу Офісу президента

Telegram-канал «Джокер» більше не доступний через порушення правил месенджера. Як інформує «Главком», це стає зрозумілим під час спроби зайти на «Джокер».

Причиною блокування каналу називають «розповсюдження особистої інформації осіб без згоди», або доксингу (doxxing).

Телеграм-канал «Джокер» заблоковано за поширення особистих даних фото 1

«Джокер» відомий компліментарними публікаціями на адресу Офісу президента. Журналісти-розслідувачі з’ясовували, що «Джокер» належить Романові Кравцю – «Слузі народу», який не пройшов до парламенту. Під час повномасштабного вторгнення Кравець 8 разів виїжджав за кордон, а потім пояснював ці поїздки закупівлею дронів для військових.

Раніше повідомлялося, що власник Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець, який під час парламентських виборів у 2019 році мав 153-й номер у виборчих списках партії «Слуга народу», знявся з військового обліку, будучи за кордоном.

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Теги: Telegram Джокер блокування

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Телеграм-канал «Джокер» заблоковано за поширення особистих даних
Телеграм-канал «Джокер» заблоковано за поширення особистих даних
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