  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Європарламенті розповіли про очікування від нової Верховної Ради

    • Розсилка
    За виборами в Україні спостерігала делегація Європарламенту - У Європарламенті розповіли про очікування від нової Верховної Ради
    За виборами в Україні спостерігала делегація Європарламенту

    За словами Девіда Макаллістера, «ЄС допоможе Україні протистояти зовнішнім загрозам»

    Глава делегації Європейського парламенту Девід Макаллістер, який прибув в Україну для спостереження за парламентськими виборами, заявив, що Європарламент сподівається на проведення реформ новим скликанням Верховної Ради.

    Він також зазначив, що «ЄС допоможе Україні протистояти зовнішнім загрозам».

    «Європарламент і Верховна Рада за останні роки вийшли на безпрецедентне співробітництво. Ми допомагали Верховній Раді у розвитку її можливостей, медіації та діалогу. Ми сподіваємося, що майбутня Рада працюватиме над побудовою національного консенсусу та реформуванням. Європарламент зацікавлений у подальшій співпраці з Радою», - сказав Макаллістер.

    Про готовність співпрацювати з новою Радою заявила і глава делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун.

    «Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції, ми готові співпрацювати з новим парламентом», - сказала Мун у понеділок.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.10%
    • ОПЗЖ
      12.94%
    • Європейська солідарність
      8.18%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Голос
      5.92%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.98%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.08%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.33%
    • Партія Шарія
      2.25%
    • Свобода
      2.19%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

    Наразі вже опрацьовано понад 90% електронних протоколів.

    Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

    Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

      Читайте також
      ЄС Верховна Рада реформа НАТО вибори Європарламент політика Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ