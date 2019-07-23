У Європарламенті розповіли про очікування від нової Верховної Ради
За словами Девіда Макаллістера, «ЄС допоможе Україні протистояти зовнішнім загрозам»
Глава делегації Європейського парламенту Девід Макаллістер, який прибув в Україну для спостереження за парламентськими виборами, заявив, що Європарламент сподівається на проведення реформ новим скликанням Верховної Ради.
Він також зазначив, що «ЄС допоможе Україні протистояти зовнішнім загрозам».
«Європарламент і Верховна Рада за останні роки вийшли на безпрецедентне співробітництво. Ми допомагали Верховній Раді у розвитку її можливостей, медіації та діалогу. Ми сподіваємося, що майбутня Рада працюватиме над побудовою національного консенсусу та реформуванням. Європарламент зацікавлений у подальшій співпраці з Радою», - сказав Макаллістер.
Про готовність співпрацювати з новою Радою заявила і глава делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун.
«Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції, ми готові співпрацювати з новим парламентом», - сказала Мун у понеділок.
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Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.
Наразі вже опрацьовано понад 90% електронних протоколів.
Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.
Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.
До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».