У Києві поліція затримала білоруську правозахисницю: у чому її звинувачують

Білоруська правозахисниця може бути депортована з України, бо не змогла під час воєнного стану продовжити термін перебування в нашій країні

Опонентці режиму Лукашенка загрожує депортація з Україні

Громадянка Білорусі, опозиційна активістка, правозахисниця Анісія Казлюк була затримана у Києві.Про своє затримання Казлюк написала на Facebook.

«Я сиджу у Києві, у відділенні поліції. Мене затримали за нелегальне перебування в Україні. Зараз у мене забрали паспорт, щоб я не загубилася», – повідомила білоруска.

Співвітчизниця і колега Казлюк Марія Квіцинська зазначила, що Анісія мала право на легальне перебування в Україні до 1 квітня.

Сама затримана білоруська опозиціонерка пояснила, що ще 23 лютого отримала печатку про продовження терміну легального перебування в Україні. Після того, як почалася війна, Державна міграційна служба, зазначила Казлюк, не приймала документи.

Білоруска заявила, що її, імовірно, депортують з України.

У коментарях до свого посту Анастасія розповіла, що поліція ставиться до неї нормально. Дізнавшись про її правозахисну діяльність, українські поліцейські зауважили: «Ого, скільки ви робите! Наша воля, ми б вас відпустили!»

Втім, додала Казлюк, правоохоронці заявили, що мають передати її до Держамної міграційної служби.

Нагадаємо, у травні опозиційний до режиму Олександра Лукашенка Форум демократичних сил Білорусі підтримав Україну у війні з російським агресором.

Білоруські опозиціонери засудили вторгнення російської армії на українську територію та злочини, вчинені окупантами в містах та селах України. Також Форум демократичних сил визнав співучасть «маріонеткового, злочинного режиму Лукашенка» у цій війні.

Додамо, що цього року громадянство України отримали 13 білорусів.