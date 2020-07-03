У Раді показали, як виглядатиме бюлетень з відкрити списками документ



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Профільний комітет Верховної Ради затвердив проєкт бюлетеня для голосування з відкритими списками

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура опублікував проєкт бюлетеня, який у четвер затвердив комітет з питань організації державної влади.

Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

«На засідання комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування за відкритими списками тепер буде виглядати так», – повідомив нардеп та опублікував фото бюлетеня.

Слід зазначити, що Качура є заступником голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.

Нагадаємо, напередодні комітет Верховної Ради рекомендував запровадити партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів від 10 тисяч жителів.

Також комітет рекомендував знизити заставу для партій на виборах у дев’ять разів.