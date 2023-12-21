Рада призначила членів Рахункової палати попри заклик послів країн G7 не поспішати

Посли країн «Великої сімки» висловили стурбованість намірами Ради призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи

На сьогоднішньому засіданні, 21 грудня, Верховна Рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати попри застереження міжнародних партнерів не поспішати з цим ухваленням. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Як зазначається, терміном на шість років було призначено:

Єлизавету Пушко-Цибуляк,

Сергія Ключку,

Ольгу Піщанську

Кирила Клименка.

Також у січні Рада розгляне призначення Піщанської новою главою Рахункової палати.

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До відома, посли країн «Великої сімки» висловили стурбованість намірами Ради призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Посли заявили, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.

Нагадаємо, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.