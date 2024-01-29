Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider

Тетяна Жданок встигла попрацювати не з одним агентом ФСБ

Євродепутатка від Латвії Тетяна Жданок приблизно 20 років працює на російську спецслужбу ФСБ. Про це пишуть розслідувачі The Insider.

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Як зазначають журналісти, Жданок як мінімум з 2005 року звітувала ФСБшним кураторам про свою діяльність та просила у них гроші.

Коли точно Жданок завербувала російська спецслужба, журналістам встановити не вдалося. Проте, згідно з даними з її зламаного листування, вона вже з 2005 року спілкувалася зі своїм куратором, яким на той момент був співробітник пітерського управління ФСБ Дмитро Гладєй.

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Формально Гладєй був представником РФ в організаціях зі спостереження за виборами, про які мало хто знав. Зокрема, він очолював Міжпарламентську асамблею СНД.

Однак розслідувачі змогли підтвердити належність Гладєя до ФСБ за допомогою безлічі баз даних, серед яких і база доступу до держтаємниці, обмеження на виїзд за кордон та ін. У тому самому 2005 році Служба внутрішньої безпеки Естонії заявила у своєму річному звіті, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – це лише прикриття ФСБ, створення якого «підготували в Санкт-Петербурзі і подали як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ».

У розмові з The Insider Жданок не заперечувала знайомства з Гладєєм.

«Я кілька разів зустрічалася з Дмитром та його дружиною у Ленінграді, де вони жили. Вони також кілька разів приїжджали до Риги. Пізніше, коли їхня дочка вийшла заміж за латиша, вони регулярно приїжджали до Риги відвідати своїх родичів. Хлопець переїхав до своєї дружини до Санкт-Петербурга, розпочав там успішний бізнес та відкрив ресторан латиської кухні», – заявила Жданок журналістам.

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Жданок додала, що як членкиня Європарламенту відвідала кілька конференцій, організованих організацією Гладєя у Санкт-Петербурзі. При цьому вона відправляла Гладею на узгодження проєктів своїх ідей та пресрелізів. Навіщо треба було робити останнє, Жданок не пояснила.

Зламане листування свідчить, що євродепутатка регулярно зустрічалася з Гладеєм як у Європі, так і у Москві. Щоправда, про мету та характер таких поїздок Жданок у листах не писала.

Найделікатніші теми Жданок та Гладей обговорювали особисто, але дещо можна зрозуміти й у листуванні. Наприклад, 8 вересня 2007 року Жданок написала Гладюю довгий електронний лист. Вона вибачилася, що не змогла надіслати «обіцяну інформацію» зі Страсбурга, а потім розповіла, які завдання вирішила з червня. Цей лист Жданок відправила за тиждень після особисто зустрічі з Гладєєм.

Жданок просила вибачення у листі, що не змогла надіслати ФСБ «обіцяну інформацію» зі Страсбурга фото: The Insider

Як повідомляють журналісти, Жданок не припиняла працювати на користь РФ. Серед іншого, вона запустила в Латвії радіопередачу під назвою «Година російської школи», в якій попереджала росіян, які живуть у країні, про «можливі проблеми, пов'язані з відправкою дітей з російських сімей в латиські (мовні – «Главком) школи». Також Жданок готувала виставку у Європейському парламенті під назвою «Росіяни Латвії». З її допомогою вона хоче представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії. Також Жданок 2010 року просила у Гладєя додатково $6 тис. за просування святкування у Латвії російського Дня перемоги.

Жданок заявила The Insider, що знає Гладєя вже кілька десятиліть. Вона зауважила, що познайомилася з ним «на початку 1970-х років на турбазі на Північному Кавказі, де вони вчилися кататися на лижах». При цьому, за словами Жданок, вона нібито не знала, що Гладєй російський шпигун.

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«Я можу засвідчити, що з тих, з ким я сиділа за одним столом, тільки про Володимира Путіна і Сергія Наришкіна я точно знала, що вони співробітники ФСБ Росії», – заявила Жданок.

З Гладєєм євродепутатка працювала до 2013 року. Після цього той почав пересилати звіти євродепутатки на нову анонімну адресу електронної пошти. Згодом Гладєй представив Жданок такого собі Андрія Красіна, якому та почала безпосередньо надсилати свої агентурні звіти.

Журналістам вдалося встановити, що за ім'ям Андрій Красін прикривався чинний офіцер ФСБ із Санкт-Петербурга Сергій Бельтюков. Його трудова книжка, яка є у розпорядженні The Insider, показує, що з 1993 року Бєльтюков є співробітником УФСБ у Санкт-Петербурзі. Крім того, судячи зі злитих у мережу баз даних, у 1993 році він отримав допуск до держтаємниці за формою 2. Це одна з вищих категорій секретності, власник якої може виїжджати за кордон лише з дозволу ФСБ.

Також зі Жданок працював ще один агент ФСБ – Артем Курєєв. У 2014 році Жданок подала заяву до посольства Бельгії в Москві, щоб отримати шенгенську візу для відвідування Курєєвим Європейського парламенту з 2 по 8 квітня. Це сталося невдовзі після того, як Росія анексувала Крим. Таким чином, зазначили у виданні, Жданок не просто надсилала своїм куратором із ФСБ звіти про проведену діяльність, а й використала свій статус євродепутата, щоб допомагати їм потрапляти на територію ЄС.

Артем Курєєв спочатку називав себе експертом Центру досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД та Центральної Європи. Проте останнім часом він почав називати себе головним редактором ІА «Африканська ініціатива». Насправді, за даними журналістів, він є співробітником П'ятої служби ФСБ. Саме вона прославилася тим, що провалила підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну (частково через те, що гроші на цю підготовку розкрали). П'ята служба займається не лише Україною, а й усіма зовнішніми зв'язками Росії, і країни колишнього СРСР для цієї служби становлять особливий інтерес.

Нагадаємо, російські хакери, які працюють на ФСБ, втручалися в політичні процеси Великої Британії. Зокрема, з 2015 року перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків.

До слова, у Росії формують загони з-поміж особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону.