Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider
У 2022 році Жданок голосувала проти резолюції із засудженням російського вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Тетяна Жданок встигла попрацювати не з одним агентом ФСБ

Євродепутатка від Латвії Тетяна Жданок приблизно 20 років працює на російську спецслужбу ФСБ. Про це пишуть розслідувачі The Insider.

Як зазначають журналісти, Жданок як мінімум з 2005 року звітувала ФСБшним кураторам про свою діяльність та просила у них гроші.

Коли точно Жданок завербувала російська спецслужба, журналістам встановити не вдалося. Проте, згідно з даними з її зламаного листування, вона вже з 2005 року спілкувалася зі своїм куратором, яким на той момент був співробітник пітерського управління ФСБ Дмитро Гладєй.

Формально Гладєй був представником РФ в організаціях зі спостереження за виборами, про які мало хто знав. Зокрема, він очолював Міжпарламентську асамблею СНД.

Однак розслідувачі змогли підтвердити належність Гладєя до ФСБ за допомогою безлічі баз даних, серед яких і база доступу до держтаємниці, обмеження на виїзд за кордон та ін. У тому самому 2005 році Служба внутрішньої безпеки Естонії заявила у своєму річному звіті, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – це лише прикриття ФСБ, створення якого «підготували в Санкт-Петербурзі і подали як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ».

У розмові з The Insider Жданок не заперечувала знайомства з Гладєєм.

«Я кілька разів зустрічалася з Дмитром та його дружиною у Ленінграді, де вони жили. Вони також кілька разів приїжджали до Риги. Пізніше, коли їхня дочка вийшла заміж за латиша, вони регулярно приїжджали до Риги відвідати своїх родичів. Хлопець переїхав до своєї дружини до Санкт-Петербурга, розпочав там успішний бізнес та відкрив ресторан латиської кухні», – заявила Жданок журналістам.

Жданок додала, що як членкиня Європарламенту відвідала кілька конференцій, організованих організацією Гладєя у Санкт-Петербурзі. При цьому вона відправляла Гладею на узгодження проєктів своїх ідей та пресрелізів. Навіщо треба було робити останнє, Жданок не пояснила.

Зламане листування свідчить, що євродепутатка регулярно зустрічалася з Гладеєм як у Європі, так і у Москві. Щоправда, про мету та характер таких поїздок Жданок у листах не писала.

Найделікатніші теми Жданок та Гладей обговорювали особисто, але дещо можна зрозуміти й у листуванні. Наприклад, 8 вересня 2007 року Жданок написала Гладюю довгий електронний лист. Вона вибачилася, що не змогла надіслати «обіцяну інформацію» зі Страсбурга, а потім розповіла, які завдання вирішила з червня. Цей лист Жданок відправила за тиждень після особисто зустрічі з Гладєєм.

Жданок просила вибачення у листі, що не змогла надіслати ФСБ «обіцяну інформацію» зі Страсбурга
Жданок просила вибачення у листі, що не змогла надіслати ФСБ «обіцяну інформацію» зі Страсбурга
фото: The Insider

Як повідомляють журналісти, Жданок не припиняла працювати на користь РФ. Серед іншого, вона запустила в Латвії радіопередачу під назвою «Година російської школи», в якій попереджала росіян, які живуть у країні, про «можливі проблеми, пов'язані з відправкою дітей з російських сімей в латиські (мовні – «Главком) школи». Також Жданок готувала виставку у Європейському парламенті під назвою «Росіяни Латвії». З її допомогою вона хоче представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії. Також Жданок 2010 року просила у Гладєя додатково $6 тис. за просування святкування у Латвії російського Дня перемоги.

Жданок заявила The Insider, що знає Гладєя вже кілька десятиліть. Вона зауважила, що познайомилася з ним «на початку 1970-х років на турбазі на Північному Кавказі, де вони вчилися кататися на лижах». При цьому, за словами Жданок, вона нібито не знала, що Гладєй російський шпигун.

«Я можу засвідчити, що з тих, з ким я сиділа за одним столом, тільки про Володимира Путіна і Сергія Наришкіна я точно знала, що вони співробітники ФСБ Росії», – заявила Жданок.

З Гладєєм євродепутатка працювала до 2013 року. Після цього той почав пересилати звіти євродепутатки на нову анонімну адресу електронної пошти. Згодом Гладєй представив Жданок такого собі Андрія Красіна, якому та почала безпосередньо надсилати свої агентурні звіти.

Журналістам вдалося встановити, що за ім'ям Андрій Красін прикривався чинний офіцер ФСБ із Санкт-Петербурга Сергій Бельтюков. Його трудова книжка, яка є у розпорядженні The Insider, показує, що з 1993 року Бєльтюков є співробітником УФСБ у Санкт-Петербурзі. Крім того, судячи зі злитих у мережу баз даних, у 1993 році він отримав допуск до держтаємниці за формою 2. Це одна з вищих категорій секретності, власник якої може виїжджати за кордон лише з дозволу ФСБ.

Також зі Жданок працював ще один агент ФСБ – Артем Курєєв. У 2014 році Жданок подала заяву до посольства Бельгії в Москві, щоб отримати шенгенську візу для відвідування Курєєвим Європейського парламенту з 2 по 8 квітня. Це сталося невдовзі після того, як Росія анексувала Крим. Таким чином, зазначили у виданні, Жданок не просто надсилала своїм куратором із ФСБ звіти про проведену діяльність, а й використала свій статус євродепутата, щоб допомагати їм потрапляти на територію ЄС.

Артем Курєєв спочатку називав себе експертом Центру досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД та Центральної Європи. Проте останнім часом він почав називати себе головним редактором ІА «Африканська ініціатива». Насправді, за даними журналістів, він є співробітником П'ятої служби ФСБ. Саме вона прославилася тим, що провалила підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну (частково через те, що гроші на цю підготовку розкрали). П'ята служба займається не лише Україною, а й усіма зовнішніми зв'язками Росії, і країни колишнього СРСР для цієї служби становлять особливий інтерес.

Нагадаємо, російські хакери, які працюють на ФСБ, втручалися в політичні процеси Великої Британії. Зокрема, з 2015 року перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків.

До слова, у Росії формують загони з-поміж особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону.

Читайте також: Російський генерал ФСБ збагатився на декілька мільйонів після провалу плану Кремля
Теги: Латвія росія депутат ФСБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ікона із зображенням Сталіна у храмі Цмінда Самеба у Тбілісі
Чому Грузії не вдалося?
18 сiчня, 13:56
Як зазначив Радуцький, прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Радуцький розставив крапки над «і»
26 сiчня, 21:49
Кордон Фінляндії та Росії
Європейська країна залишить закритими пункти пропуску на кордоні з Росією
10 сiчня, 17:19
Білий дім хоче узгодити конфіскацію активів із союзниками з «Великої сімки» (G7)
Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні
11 сiчня, 03:58
Фрідріх Мерц розповів, яку помилку щодо біженців допустила Німеччина
Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
11 сiчня, 11:25
Засідання відбудеться вдень 12 січня
Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену
12 сiчня, 05:28
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
15 сiчня, 18:02
«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
19 сiчня, 07:21
Внаслідок атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу
Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ – джерела
25 сiчня, 11:05

Політика

Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області
Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider
Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider
Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну
Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
Прем'єр-міністр Грузії йде у відставку
Прем'єр-міністр Грузії йде у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
357K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
47K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
34K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
25K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
20K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
19K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua