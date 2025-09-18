Головна Скотч Фото
Меланія Трамп здивувала модними образами під час державного візиту до Британії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Король Чарльз, президент США Дональд Трамп, королева Камілла та перша леді Меланія Трамп позують під час заходу в середу
фото: Getty Images

Меланія Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту

У середу, 17 вересня, перша леді США Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Меланія Трамп прибула до Віндзорського замку у вугільному костюмі Dior зі спідницею та широкополим капелюхом кольору баклажана. Капелюх закривав більшу частину обличчя Трамп, нагадуючи її діловий образ у день інавгурації.

Меланія Трамп здивувала модними образами під час державного візиту до Британії фото 1
фото: Andrew Matthews/Reuters

Однак, як пише видання, ввечері тон вирішально змінився, коли перша леді вийшла в спеціально пошитій сукні Carolina Herrera з відкритими плечима, довгими рукавами та поясом.

Представник Білого дому повідомив CNN, що Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту, особливо для банкету. Особливо на заходах, де головні особи будуть бачити, але не чути, повідомлення, яке вони надсилають через вибір гардероба, є важливим, і ці деталі часто повідомляються заздалегідь через дипломатичні канали.

«Ми були досить відверті, дзвонили і запитували: «Вона сьогодні вдягнена в синє? І який відтінок синього?». І тоді ми вдягали темно-синій, якщо вона була вдягнена в блакитний. Ми точно не хочемо конфліктувати – ми хочемо доповнювати», – сказав джерело, ознайомлене з плануванням державного візиту.

Зауважимо, що королева Камілла обрала синю сукню до підлоги. На спільному фото з Меланією Трамп видно поєднання кольорів українського прапора.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Також медіа звернули увагу, що Меланія Трамп порушила королівський протокол, оскільки не зробила реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою.

Зокрема, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.

Теги: Велика Британія Меланія Трамп

