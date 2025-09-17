Головна Країна Політика
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
date 2025-09-17
За словами президента, у нові пакети військової допомоги, зокрема, ввійдуть ракети для Patriot і Himars
У межах програми Purl Україна отримала від партнерів понад $2 млрд

Перші два пакети військової допомоги в межах ініціативи Purl міститимуть ракети для системи протиповітряної оборони Patriot і артилерійської системи Himars. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського президента.

Зеленський заявив, що Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми Purl і розраховує у жовтні на додаткове фінансування. За його словами, загальна сума може сягнути $3−$3,5 млрд.

«Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3−$3,5 млрд. Перші два пакети по $500 млн, наскільки я зрозумію… І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars», – каже він.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що перші пакети американської зброї, куплені за кошти з механізму Purl («Перелік пріоритетних потреб України»), були схвалені і незабаром можуть бути відправлені в Україну. Це перше використання нового механізму, розробленого США і союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за кошти країн НАТО.

До слова, за програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України, ще півтора мільярда – оголошені. Українська влада запропонувала США купити необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

