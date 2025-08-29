Головна Країна Політика
Зеленський замінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський замінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації
Зеленський призначив Олега Тарабаку новим керівником адміністрації
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Зеленський звільнив Валерія Брусенського з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації 

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Новокаховської військової адміністрації. Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави, пише «Главком».

Так, розпорядженням №106/2025-рп Зеленський звільнив Валерія Брусенського з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації на Херсонщині. 

Згідно з розпорядженням №107/2025-рп, новим керівником адміністрації призначено Олега Тарабаку.

Раніше Тарабака працював першим заступником міського голови Нової Каховки.

Зеленський замінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації фото 1

Раніше Кабмін постановив позбавити держнагород підсанкційну екснардепку Наталію Королевську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Кабінет міністрів України постановляє: внести зміну до постанови Кабінету міністрів України від 11 вересня 2003 р. № 1443 «Про нагородження почесною грамотою Кабінету міністрів України», виключивши таку позицію: Королевську Наталію Юріївну – голову спостережної ради відкритого акціонерного товариства «Луганськхолод», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, 20 липня 2025 року Україна запровадила щодо Наталії Королевської санкції терміном на 10 років. Всього введено 19 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України.

Зауважимо, у 2023 році Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Наталії Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

Згодом у грудні 2023 року колишній народній депутатці від забороненої фракції «Опозиційна платформа – За життя» Наталії Королевській оновили підозру щодо недекларування нерухомості у Київській області та в Росії. 

Раніше Королевська з чоловіком склали мандати нардепів.

