Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виробництва високоточної зброї



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Україна Вже використовує турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 / Фото: Прес-служба президента України

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління

Держкомпанія «Укрспецекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому», та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

Головне завдання спільного підприємства – об’єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій, зазначається у повідомленні.

Як стверджується, це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці – синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

В РНБО очікують, що створення спільного підприємства дозволить підвищити обороноздатність України та Туреччини.

Як повідомлялося, Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.