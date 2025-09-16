Зеленський анонсував підвищення студентських стипендій

На освіту та науку в проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено рекордні 285 млрд грн

Президент Володимир Зеленський анонсував суттєве збільшення видатків на соціалку у бюджеті на 2026 рік, зокрема на освіту та охорону здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Президент повідомив, що заслухав доповідь прем'єрки Юлії Свириденко щодо стійкості і розвитку України. «Наступного року збільшимо зарплати вчителів. Збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 млрд грн», – каже він.

Глава держави також анонсував запуск програми медичних чекапів за державні кошти. «Запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров'я. Щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше. Причому за державний рахунок. Урядовці представлять всі деталі», – повідомив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом можливість збільшення стипендій для студентів із 2026 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони.

Як відомо, у 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. У липні 2025 року середня зарплата в галузі освіти в Україні становила 16 тис. грн. Наразі уряд надає вчителям надбавки у розмірі 2 тис. грн.