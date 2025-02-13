Головна Світ Політика
search button user button menu button

Це світ путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи, – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Це світ путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи, – The Telegraph
Путін завжди планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном
фото: BBC

Путін завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ

З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі — світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» глава Пентагону Піт Гегсет озвучив позицію Трампа щодо України: території, захоплені Росією, не будуть повернуті Україні, Київ не отримає членства в НАТО і не отримає гарантій безпеки за п’ятою статтею Альянсу. Крім того, США не планують відправляти свої війська для миротворчої місії. Така угода лише винагородить Росію за «вкрадені землі» і зробить Україну вразливою до нових атак.

Незважаючи на це, Гегсет закликав до надання гарантій безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню. Якщо Україна зуміє зберегти контроль над ключовими містами та залишиться вільною і процвітаючою, то це буде перемога для українців, хоча й дорогою ціною.

Тим не менш, Трамп дав зрозуміти, що Америка не зацікавлена в гарантуванні безпеки України чи Європи, і відтепер мир буде залежати від дій Європи, зокрема Великої Британії. Це означатиме, що Європі потрібно буде інвестувати в свої збройні сили, щоб стримати майбутній напад Росії не тільки на Україну, але й на європейську частину НАТО.

Зараз Україна має одну з найсильніших і боєздатних армій у Європі. Якщо Великобританія та інші союзники виконуватимуть свої обіцянки, вони зможуть забезпечити надійний захист континенту від Чорного моря до Баренцева та від Харкова до Ірландії.

Альтернатива виглядає похмуро: через кілька років Путін може повернутися в Україну, захопити Харків і Київ, а потім вторгнутися до країни НАТО, будучи впевненим, що Альянс не здійснить колективну оборону.

Нагадаємо, Дональд Трамп одним телефонним дзвінком фактично змінив багаторічний підхід США до війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Розмова Трампа з російським президентом Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських лідерів, оскільки може свідчити про зміну політики Вашингтона щодо підтримки Києва.

Читайте також:

Теги: Піт Гегсет росія путін Дональд Трамп напад Україна президент перемога переговори Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівництво Міжнародного кримінального суду розглядає декілька сценаріїв розвитку подій
Трамп збирається ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
6 лютого, 22:04
Як наголосив Зеленський, російський диктатор навесні, влітку або восени буде розташовувати свої сили на території Білорусі
Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
5 лютого, 19:57
Рятувальна операція триває
У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, серед постраждалих дитина (оновлено)
30 сiчня, 01:14
Світлину Меланії Трамп зробила бельгійська фотохудожниця Режин Махо
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
28 сiчня, 09:40
Байден побажав родині Трампа всього найкращого в наступні чотири роки
Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі
22 сiчня, 21:18
Ульбріхт керував «Шовковим шляхом» – підпільним інтернет-майданчиком, де користувачі купували та продавали нелегальні наркотики
Мав два довічних за продаж наркотиків. Трамп помилував засновника підпільного онлайн-майданчика
22 сiчня, 11:52
Президент укотре нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою
Зеленський назвав найголовнішу ціль Путіна
22 сiчня, 10:39
«Можливо, адміністрація Трампа буде змушена визнати, що єдиний спосіб досягти мирної угоди – це залучити Україну до НАТО»
Мирні пропозиції Трампа: схоже, НАТО таки єдиний вихід
19 сiчня, 14:47
Чи зможе тандем Тимура Ткаченка та Олексія Кулеби поламати плани Віталія Кличку
Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка Столиця
16 сiчня, 11:45

Політика

Це світ путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи, – The Telegraph
Це світ путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи, – The Telegraph
Трамп «продає» Україну Путіну своїм дзвінком, – Bloomberg
Трамп «продає» Україну Путіну своїм дзвінком, – Bloomberg
Трамп закрив Україні шлях до НАТО, – CBS News
Трамп закрив Україні шлях до НАТО, – CBS News
«Настав час зупинити безглузду війну». Трамп прокоментував розмову із Зеленським
«Настав час зупинити безглузду війну». Трамп прокоментував розмову із Зеленським
Патріарх Кирило привселюдно принизив священника, який закликав церкву вести людей не на війну, а в Царство небесне
Патріарх Кирило привселюдно принизив священника, який закликав церкву вести людей не на війну, а в Царство небесне
Сенат США затвердив Тулсі Габбард главою Національної розвідки. Що про неї відомо
Сенат США затвердив Тулсі Габбард главою Національної розвідки. Що про неї відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
94K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
39K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
27K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21K
Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців

Новини

13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:35

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua