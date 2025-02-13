Це світ путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи, – The Telegraph

Путін завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ

З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі — світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» глава Пентагону Піт Гегсет озвучив позицію Трампа щодо України: території, захоплені Росією, не будуть повернуті Україні, Київ не отримає членства в НАТО і не отримає гарантій безпеки за п’ятою статтею Альянсу. Крім того, США не планують відправляти свої війська для миротворчої місії. Така угода лише винагородить Росію за «вкрадені землі» і зробить Україну вразливою до нових атак.

Незважаючи на це, Гегсет закликав до надання гарантій безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню. Якщо Україна зуміє зберегти контроль над ключовими містами та залишиться вільною і процвітаючою, то це буде перемога для українців, хоча й дорогою ціною.

Тим не менш, Трамп дав зрозуміти, що Америка не зацікавлена в гарантуванні безпеки України чи Європи, і відтепер мир буде залежати від дій Європи, зокрема Великої Британії. Це означатиме, що Європі потрібно буде інвестувати в свої збройні сили, щоб стримати майбутній напад Росії не тільки на Україну, але й на європейську частину НАТО.

Зараз Україна має одну з найсильніших і боєздатних армій у Європі. Якщо Великобританія та інші союзники виконуватимуть свої обіцянки, вони зможуть забезпечити надійний захист континенту від Чорного моря до Баренцева та від Харкова до Ірландії.

Альтернатива виглядає похмуро: через кілька років Путін може повернутися в Україну, захопити Харків і Київ, а потім вторгнутися до країни НАТО, будучи впевненим, що Альянс не здійснить колективну оборону.

Нагадаємо, Дональд Трамп одним телефонним дзвінком фактично змінив багаторічний підхід США до війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Розмова Трампа з російським президентом Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських лідерів, оскільки може свідчити про зміну політики Вашингтона щодо підтримки Києва.