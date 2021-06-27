На Донбасі тривають обстріли, поранено одного бійця

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, інформує штаб ООС у вечірньому зведенні на Facebook.

Так, поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

«У результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний», – ідеться у повідомленні.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу «Орлан-10») з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – сказано у зведенні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.

Відомо, що загиблий боєць Андрій Гонар був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На війні з 2015 року. Він був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує.

Снаряд впав за метрів десять від Андрія, повалив дерево, розтрощив паркан.

У бійця залишилося троє дітей. Так співпало, що саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий, аби і далі бути на передовій.