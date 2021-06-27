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    Події в Україні

    ПриватБанк відновив роботу після збою

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    У фінансовій установі вибачилися за інцидент - ПриватБанк відновив роботу після збою
    У фінансовій установі вибачилися за інцидент
    Фото: znaj.ua

    Списані помилково гроші повернули клієнтам

    «ПриватБанк» після збою в роботі своєї системи повністю відновив її стабільну роботу. А списані помилково гроші повернули клієнтам. Про це йдеться в повідомленні фінансової установи у Facebook.

    «Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій», – сказано в дописі.

    Також у фінансовій установі вибачилися за інцидент.

    Як відомо, у суботу, 26 червня, у клієнтів «ПриватБанку» повторно списалися гроші з карток за операціями 23-24 червня. Кошти обіцяють повернути протягом доби.

    Нагадаємо, на початку червня суд заочно арештував ексглаву «Приватбанку» Дубілета.

    Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топменеджменту комерційного «Приватбанку» за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

    Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

    23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

    Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

    22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі «Приватбанку». В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

    Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

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    Теги: політ гроші літак Приватбанк Facebook
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    ПриватБанк відновив роботу після збою