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Навіщо Україні створення військових комендатур на Курщині: роз'яснення Лубінця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Навіщо Україні створення військових комендатур на Курщині: роз'яснення Лубінця
Лубінець нагадав, що на сьогоднішній нараді з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур
фото: з відкритих джерел

З'являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив. що Україна може створити військові комендатури у Курській області. Це необхідно, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінець в ефірі телемарафону.

Лубінець нагадав, що на сьогоднішній нараді з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур. «Для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури», – зазначив Лубінець.

Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Варто зауважити, що військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання.

Зокрема, його сфера діяльності поширюється на: взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об'єктах, забезпечення військових усім необхідним.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур. 

Теги: Курщина Лубінець

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