Кремль хоче створити «буферну зону» на Вінниччині – заступник Буданова

За словами Павла Паліси, цього року основна увага окупантів буде зосереджена на Донбасі

Так звану буферну зону РФ планує облаштувати у Вінницькій області з боку Придністров’я

Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу в інтервʼю «РБК-Україні».

Як розповів заступник Буданова, росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. Водночас основна їхня увага цього року буде зосереджена на Донбасі. «І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок (йдеться про всю Запорізьку область)», – каже він.

Паліса наголосив, що в росіян залишається у планах створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі окупувати Миколаївську та Одеську області.

«Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», – пояснив посадовець.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії.

До слова, уперше із 2024 року українська армія за місяць відновила контроль над більшою частиною території, аніж за той самий час захопив ворог.