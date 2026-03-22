Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ

Надія Карбунар

Частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях, повідомив Зеленський
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що цього тижня росіяни активізували спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою

Президент Володимир Зеленський у ході наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським начальником Генштабу Андрієм Гнатовим погодив низку нових операцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент зазначив, що цього тижня росіяни активізували спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою.

«Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів», – заявив Зеленський.

Він також стверджує, що частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях.

«На Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій. Слава Україні!», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше командир 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на псевдо Перун назвав два ключові виклики для Сил оборони на південному напрямку – чисельну перевагу російських військ у піхоті та ефективніше застосування окупантами безпілотників. Через розрізненість дій українських підрозділів БпЛА та піхоти наші сили на передовій послаблюються, що дозволяє ворогу просуватися на окремих ділянках. 

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

Читайте також

Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»
Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»
18 березня, 07:17
Президент відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня учасників гурту «Курган і Агрегат»
Четверті роковини війни. Зеленський відзначив держнагородами представників різних галузей
24 лютого, 12:48
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Кувейт просить Україну допомогти захистити населення
Україна та Кувейт координують зусилля проти спільних безпекових загроз
4 березня, 21:11
Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
5 березня, 22:48
Зеленський зробив заяву про «Азов»
Зеленський зустрівся з Редісом (фото)
10 березня, 16:38
За словами Зеленського, тристоронні переговори можуть відбутися посеред наступного тижня у США, утім чіткої пропозиції поки що немає
Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі
15 березня, 09:59
Трамп зробив неочікуваний прогноз про майбутнє лідера Франції
Трамп пророкує крах президентства Макрона: подробиці
17 березня, 19:38
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34

Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах
Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
Як змінити ситуацію на фронті: військовий назвав головні виклики для України
Як змінити ситуацію на фронті: військовий назвав головні виклики для України

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
