Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ

Частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях, повідомив Зеленський

Президент зазначив, що цього тижня росіяни активізували спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою

Президент Володимир Зеленський у ході наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським начальником Генштабу Андрієм Гнатовим погодив низку нових операцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент зазначив, що цього тижня росіяни активізували спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою.

«Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів», – заявив Зеленський.

Він також стверджує, що частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях.

«На Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій. Слава Україні!», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше командир 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на псевдо Перун назвав два ключові виклики для Сил оборони на південному напрямку – чисельну перевагу російських військ у піхоті та ефективніше застосування окупантами безпілотників. Через розрізненість дій українських підрозділів БпЛА та піхоти наші сили на передовій послаблюються, що дозволяє ворогу просуватися на окремих ділянках.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.