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Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів
На думку деяких міністрів ЄС, потрібно обмежити пересування представників російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації
фото: Reuters

Глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії написали спільного листа Боррелю

Міністри закордонних справ восьми країн Європейського Союзу написали листа головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, у якому закликали заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку та обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані. Про це повідомляє Reuters.

На думку міністрів ЄС, вільне пересування власників російських дипломатичних паспортів у конкретних країнах, де вони акредитовані, послабить зловмисну діяльність по всій Шенгенській зоні.

«Розвідка, пропаганда або навіть підготовка актів диверсії є основною роботою для великої кількості російських дипломатів у ЄС», – йдеться у листі.

Міністри зазначили, що хоча висилка російських дипломатів має важливе значення, загроза все одно залишається.

«Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності й обмежити пересування представників російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації», – наголосили очільники МЗС.

Лист підписали глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії. На їхню думку, цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.

Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення обмежити вільне пересування російських дипломатів територією країни, заявив 27 травня міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, співробітники посольства РФ у Варшаві зможуть пересуватися лише всередині столичного регіону (Мазовецького воєводства), при цьому російського посла Сергія Андрєєва ці заходи не торкнуться.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова анонсувала відповідь на рішення Польщі обмежити пересування російських дипломатів, коли Москва ознайомиться з «подробицями». 

Крім того, наприкінці травня МЗС Румунії оголосило персоною нон грата російського дипломата при посольстві РФ в Бухаресті.

Теги: росія дипломатія Європейський союз Боррель

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